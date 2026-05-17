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Maßnahmen gefordert

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck

Burgenland
17.05.2026 06:00
Viele Betriebe stöhnen unter der zunehmenden Bürokratie.
Viele Betriebe stöhnen unter der zunehmenden Bürokratie.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Energie, Diesel, Bürokratie: Die wirtschaftliche Lage verschärft sich weiter für viele Betriebe im Burgenland. Die Wirtschaftskammer fordert deshalb rasche Maßnahmen. 

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Hohe Energiepreise, steigende Dieselkosten, teure Vorprodukte und wachsender Verwaltungsaufwand setzen zahlreiche Unternehmer massiv unter Druck. „Was unsere Mitglieder jetzt erleben, ist keine normale konjunkturelle Schwankung – es sind strukturelle Belastungen, die Antwort brauchen“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth.

Ein detaillierter Blick zeigt, wie sehr die Unternehmen mit steigenden Kosten kämpfen: Strom-Netzentgelte stiegen 2025 durchschnittlich um 23 Prozent, die Strompreisbremse ist mit Jahreswechsel ausgelaufen. Bei Diesel kommen 16,5 Cent zusätzliche CO₂-Bepreisung pro Liter auf die Betriebe zu, der Klimabonus zum Ausgleich ist abgeschafft.

Drei Viertel der Kleinbetriebe melden steigende Material-Einkaufspreise, am Bau sind binnen eines Jahres rund 10.000 Beschäftigte aus den Statistiken verschwunden. In den Ortskernen kämpfen lokale Händler gegen internationale Plattformen, die weder dieselben Steuern zahlen noch Sozial- und Produktsicherheits-Standards einhalten müssen.

Fordern rasche Lösungen: Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth und Kammerdirektor Harald ...
Fordern rasche Lösungen: Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth und Kammerdirektor Harald Schermann.(Bild: WKB)

„Dringend weniger Bürokratie“
Die Wirtschaftskammer als Interessensvertretung für 22.000 burgenländische Betriebe hat klare Forderungen. So seien planbare Energiepreise und bezahlbare Mobilität unverzichtbar für Investitionen und Arbeitsplätze, meint Wirth. Ebenso würde es eine faire Hilfe bei Materialpreisen brauchen. Dringend notwendig sei zudem eine Bauoffensive. Ein zentrales Thema ist der Bürokratie-Abbau: Laut der Kammer verbringt ein Kleinbetrieb 2,5 Arbeitstage pro Woche mit Formularen statt mit Produktion. „Es braucht daher dringend weniger Bürokratie“, so Wirth.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema regionale Stärke: Nahversorgung und lebendige Ortskerne brauchen Betriebe vor Ort – und gleiche Spielregeln für alle, die hier verkaufen. „Wir reden nicht von Subventionen für Großkonzerne. Wir reden von Schutz für die Kleinen vor unverschuldeter Standortbenachteiligung“, betont Wirtschaftskammer-Direktor Harald Schermann. Wenn die Betriebe weiter liefern sollen, dann müssten auch die Rahmenbedingungen stimmen.

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