Unternehmen stehen zunehmend unter Druck

„Dringend weniger Bürokratie“

Die Wirtschaftskammer als Interessensvertretung für 22.000 burgenländische Betriebe hat klare Forderungen. So seien planbare Energiepreise und bezahlbare Mobilität unverzichtbar für Investitionen und Arbeitsplätze, meint Wirth. Ebenso würde es eine faire Hilfe bei Materialpreisen brauchen. Dringend notwendig sei zudem eine Bauoffensive. Ein zentrales Thema ist der Bürokratie-Abbau: Laut der Kammer verbringt ein Kleinbetrieb 2,5 Arbeitstage pro Woche mit Formularen statt mit Produktion. „Es braucht daher dringend weniger Bürokratie“, so Wirth.