Stadt zeigt Fernwärmenetz anhand Wohnbauprojekt

20 Wohnungen werden in der Bischofsstadt aktuell errichtet. In dem Wohnkomplex sollen in Zukunft auch hilfsbedürftige Menschen vom Kärntner Hilfswerk betreut werden. Weitere Einheiten werden vermietet – gefördert vom Land. Bei der Energieversorgung des Gebäudes, das übrigens dem Kärntner Siedlungswerk GmbH (KSW) gehört, wird auf nachhaltige Fernwärme der Kelag gesetzt.