Geheimnisvoll: Warum die Madonna oft schwarz ist

Warum Jesu Mutter manchmal mit schwarzem Gesicht und schwarzen Händen dargestellt wird, hat zu kuriosen Erklärungsversuchen geführt: Kerzenruß hätte die Statuen geschwärzt. Oder die Schwarzen Madonnen würden sich auf das Hohelied 1,5 beziehen: „Ich bin dunkel, aber schön.“

Die „Krone“ fragt Gerfried Sitar, der nicht nur Theologe, sondern auch Direktor des Museums im Stift St. Paul und Vorsitzender der Kunstkommission der Diözese Gurk ist.