Kirchturm-Aufstieg wird zur modernen Ausstellung

„Unter dem Namen ,Temporium‘ soll der Weg auf den Turm zu einer symbolischen Reise durch das menschliche Leben werden“, sagt Initiator und Stadtpfarrer Christoph Kranicki. Die verschiedene Etagen sollen dabei umgestaltet werden. Eine besondere Rolle wird Licht bei der Umsetzung spielen. „Unterschiedliche Atmosphären sollen zum Nachdenken und Innehalten anregen.“ Weiters wird die symbolische Lebensreise auf dem Turm mit Texten untermalt.