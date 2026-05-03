Liebling, ich habe meine Frau geschrumpft!

Es war neu, einfallsreich und sehr unterhaltsam, als Comedy-Legende Rick Moranis 1989 als zerstreuter Erfinder seiner Frau gestehen musste: „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“. Ganz neu ist die Prämisse von „The Miniature Wife“ also nicht. Die Serie dreht sich um das Ehepaar Les (Matthew Macfadyen) Lindy (Elizabeth Banks), das das Versprechen abgegeben hat, sich in ihren Karrieren gegenseitig zu unterstützen. Nachdem die gefeierte Autorin ihren Pulitzerpreis bereits in der Tasche hat und aktuell an einer Schreibblockade leidet, will Les mit seiner Forschung nun endlich den Nobelpreis abräumen, indem er Lebensmittel schrumpft, um dem Hunger auf der Welt ein Ende zu setzen. Doch bevor er herausfindet, wie man den Prozess rückgängig machen kann, schrumpft er seine Ehefrau.