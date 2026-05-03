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„Krone“-Serien-Kritik

Liebling, ich habe meine Frau geschrumpft!

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03.05.2026 05:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Elizabeth Banks und Matthew Macfadyen kämpfen in der neuen Dramedy-Serie „The Miniature Wife“ mit ihrer Ehe, der Wissenschaft und einem eklatanten Größenunterschied.

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Es war neu, einfallsreich und sehr unterhaltsam, als Comedy-Legende Rick Moranis 1989 als zerstreuter Erfinder seiner Frau gestehen musste: „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“. Ganz neu ist die Prämisse von „The Miniature Wife“ also nicht. Die Serie dreht sich um das Ehepaar Les (Matthew Macfadyen) Lindy (Elizabeth Banks), das das Versprechen abgegeben hat, sich in ihren Karrieren gegenseitig zu unterstützen. Nachdem die gefeierte Autorin ihren Pulitzerpreis bereits in der Tasche hat und aktuell an einer Schreibblockade leidet, will Les mit seiner Forschung nun endlich den Nobelpreis abräumen, indem er Lebensmittel schrumpft, um dem Hunger auf der Welt ein Ende zu setzen. Doch bevor er herausfindet, wie man den Prozess rückgängig machen kann, schrumpft er seine Ehefrau.

Les (Macfadyen) hat seine Frau Lindy (Banks) unabsichtlich geschrumpft.
Les (Macfadyen) hat seine Frau Lindy (Banks) unabsichtlich geschrumpft.(Bild: Screeengrab)

Verpasste Chance

Spätestens seit der Erfolgsserie „Succssion“ wurde Macfadyen nicht nur mit Preisen überhäuft, sondern hat uns Zusehern gezeigt, wie herrlich schrullig und komplex man unterhaltsame Charaktere anlegen kann. Wer allerdings eine ähnliche Qualität erwartet, sollte seine Ansprüche etwas zurückschrauben. Zwar liefern Macfadyen und Banks eine tadellose Leistung, aber die Geschichte hätte weitaus mehr hergeben können.

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Die „klein gemachte“ Frau, die von ihrem Mann zu ihrer eigenen Sicherheit in einem Puppenhaus eingesperrt wird, wäre etwa ein Anstoß zur satirischen Auseinandersetzung mit Frauenfeindlichkeit. Doch die unnötig in die (Serien-)Länge gezogene Handlung – ein Film wäre ausreichend gewesen – verabsäumt leider ihr Potenzial. Für einen unkomplizierten TV-Abend reicht es allemal.

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