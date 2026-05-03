Liebling, ich habe meine Frau geschrumpft!

Elizabeth Banks und Matthew Macfadyen kämpfen in der neuen Dramedy-Serie „The Miniature Wife“ mit ihrer Ehe, der Wissenschaft und einem eklatanten Größenunterschied.
Es war neu, einfallsreich und sehr unterhaltsam, als Comedy-Legende Rick Moranis 1989 als zerstreuter Erfinder seiner Frau gestehen musste: „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“. Ganz neu ist die Prämisse von „The Miniature Wife“ also nicht. Die Serie dreht sich um das Ehepaar Les (Matthew Macfadyen) Lindy (Elizabeth Banks), das das Versprechen abgegeben hat, sich in ihren Karrieren gegenseitig zu unterstützen. Nachdem die gefeierte Autorin ihren Pulitzerpreis bereits in der Tasche hat und aktuell an einer Schreibblockade leidet, will Les mit seiner Forschung nun endlich den Nobelpreis abräumen, indem er Lebensmittel schrumpft, um dem Hunger auf der Welt ein Ende zu setzen. Doch bevor er herausfindet, wie man den Prozess rückgängig machen kann, schrumpft er seine Ehefrau.
Verpasste Chance
Spätestens seit der Erfolgsserie „Succssion“ wurde Macfadyen nicht nur mit Preisen überhäuft, sondern hat uns Zusehern gezeigt, wie herrlich schrullig und komplex man unterhaltsame Charaktere anlegen kann. Wer allerdings eine ähnliche Qualität erwartet, sollte seine Ansprüche etwas zurückschrauben. Zwar liefern Macfadyen und Banks eine tadellose Leistung, aber die Geschichte hätte weitaus mehr hergeben können.
Die „klein gemachte“ Frau, die von ihrem Mann zu ihrer eigenen Sicherheit in einem Puppenhaus eingesperrt wird, wäre etwa ein Anstoß zur satirischen Auseinandersetzung mit Frauenfeindlichkeit. Doch die unnötig in die (Serien-)Länge gezogene Handlung – ein Film wäre ausreichend gewesen – verabsäumt leider ihr Potenzial. Für einen unkomplizierten TV-Abend reicht es allemal.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.