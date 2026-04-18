Hollywood durch den lauwarmen Kakao ziehen

Unter der Regie von Jonah Hill spielt Keanu Reeves in „Outcome“ (ab sofort bei AppleTV+) einen narzisstischen Megastar, der sich seinen Dämonen stellen muss – dabei helfen ihm etwa Cameron Diaz, Matt Bomer und Martin Scorsese.
Er ist DER Superstar Hollywoods – und das seitdem er mit 6 Jahren in Johnny Carsons „The Tonight Show“ gesungen und getanzt hat. Reef Hawk (Keanu Reeves) hat zwei Oscars zu Hause stehen und ist mit seinem Saubermann-Image ganz ohne Zweifel Everybody‘s Darling. Dass er sich eine fünfjährige Auszeit genommen hat, sei ihm also vergönnt, schließlich hat er sein Leben lang hart gearbeitet. Oder: so viel Heroin, Alkohol und Co. konsumiert, dass er pausieren musste. Als Narrativ für die breite Öffentlichkeit wählt Reef natürlich erstere Geschichte, denn, Gott behüte, jemand verliert ein schlechtes Wort über ihn. Doch das könnte schon bald passieren, denn Reef wird von einem Unbekannten erpresst: Wenn er nicht 15 Millionen Dollar zahlt, droht ein Video veröffentlicht zu werden, in dem Reef bei etwas Kompromittierendem zu sehen ist. Auf Anraten seines Anwaltes Ira (Jonah Hill) fängt Reef also an, sich bei jenen Menschen aus seiner Vergangenheit zu entschuldigen, die er vergrault haben könnte.
Solide Satire
Mit seinem Regie-Debüt „Mid90s“ gelang Hill 2018 eine cineastische Perle und ein gefühlvoller Coming-of-Age-Film. „Outcome“ soll nun die Unzulänglichkeiten Hollywoods sezieren, wofür Hill, neben Reeves, etwa Cameron Diaz und Matt Bomer als dessen beste Freunde oder Martin Scorsese (phänomenalst!) als sein Manager aus Kindertagen gewinnen konnte. Mit spannenden Charakteren und einem soliden Drehbuch zieht Hill also seine eigene Branche durch den Kakao, der allerdings – etwa im Vergleich zu „The Studio“, eher etwas lauwarm bleibt.
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