Hollywood durch den lauwarmen Kakao ziehen

Er ist DER Superstar Hollywoods – und das seitdem er mit 6 Jahren in Johnny Carsons „The Tonight Show“ gesungen und getanzt hat. Reef Hawk (Keanu Reeves) hat zwei Oscars zu Hause stehen und ist mit seinem Saubermann-Image ganz ohne Zweifel Everybody‘s Darling. Dass er sich eine fünfjährige Auszeit genommen hat, sei ihm also vergönnt, schließlich hat er sein Leben lang hart gearbeitet. Oder: so viel Heroin, Alkohol und Co. konsumiert, dass er pausieren musste. Als Narrativ für die breite Öffentlichkeit wählt Reef natürlich erstere Geschichte, denn, Gott behüte, jemand verliert ein schlechtes Wort über ihn. Doch das könnte schon bald passieren, denn Reef wird von einem Unbekannten erpresst: Wenn er nicht 15 Millionen Dollar zahlt, droht ein Video veröffentlicht zu werden, in dem Reef bei etwas Kompromittierendem zu sehen ist. Auf Anraten seines Anwaltes Ira (Jonah Hill) fängt Reef also an, sich bei jenen Menschen aus seiner Vergangenheit zu entschuldigen, die er vergrault haben könnte.