Zu viel Lärm auf Sportplatz: Ehepaar verzweifelt

Ruhezeiten müssen gewahrt werden

Mit dieser Forderung steht das Ehepaar nicht alleine da. 34 Anrainer unterstützen die Unterschriftenliste, mit der um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in puncto Lärmbelästigung gebeten wird. „Der Schutz von Eigentum und die Wahrung der Ruhezeiten müssen garantiert sein. Neben dem laufenden Betrieb fanden auch Privatfeiern und Veranstaltungen statt, die das übliche Maß weit überschritten haben“, erklärt eine Betroffene.