Zu viel Lärm auf Sportplatz: Ehepaar verzweifelt

Fair-Play und Respekt sind das Herzstück im Fußball, sie gehen weit über das sportliche Ergebnis hinaus. „Nichts anderes wollen wir“, sagt ein Ehepaar, direkte Nachbarn des Spielfeldes und Trainingsplatzes in Wulkaprodersdorf im Burgenland.
Seit Jahren leiden die zwei unter regem Treiben, das „oft keine Grenzen kennt“. „Wir stehen unter Dauerbeschuss. Nicht nur verbal, auch balltechnisch. Immer wieder wurde unser Dach kaputt gemacht, gemeldet hat sich aber keiner. Das Badezimmerfenster musste vergittert werden. Und unsere Hausmauer ist wie eine Fußballwand“, so der Besitzer.
Trainierende Spieler „deutlich zu spüren“
Wenn Spieler beim Lauftraining zu nahe am Haus vorbeikommen, seien die Erschütterungen im Wohnzimmer „deutlich zu spüren. Das ist ungesetzmäßig.“ Nach Schäden seien Entschuldigungen nie zu hören. Stattdessen sei das Ehepaar teils wüsten Beschimpfungen ausgesetzt.
Beleidigungen wie „Ihr hättet euer Haus woanders hinbauen sollen“, würden noch zu den harmlosen gehören. „Dabei war unser Haus vor dem Sportplatz da. Ich bin hier zur Welt gekommen“, schildert die Ehefrau.
Forderung nach höherem Fangnetz
Offen ist die Forderung nach einem höheren Fangnetz zwischen Fußballtor und Haus. „Dass es erhöht worden sei, stimmt nicht. Nachdem das Netz zerfetzt war, wurde es nach 2,5 Jahren nur erneuert“, sagt der Mann.
Nächster Ärger: der Wirbel bei Feiern bis spät in die Nacht. Mit einer Klage gegen den Verein setzten sich die Nachbarn zur Wehr: „Wir sind nicht unverschämt, aber der Lärm und alles andere waren nicht länger zu ertragen. Wir suchen Lösungen, die nachhaltig sein müssen.“
Ruhezeiten müssen gewahrt werden
Mit dieser Forderung steht das Ehepaar nicht alleine da. 34 Anrainer unterstützen die Unterschriftenliste, mit der um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in puncto Lärmbelästigung gebeten wird. „Der Schutz von Eigentum und die Wahrung der Ruhezeiten müssen garantiert sein. Neben dem laufenden Betrieb fanden auch Privatfeiern und Veranstaltungen statt, die das übliche Maß weit überschritten haben“, erklärt eine Betroffene.
Ein umfangreiches Ballfangnetz in entsprechender Höhe und ein angepasster Lärmpegel seien keine Bittstellungen, sondern Selbstverständlichkeiten für ein gutes Miteinander, betont die Anrainerin.
Warten auf Vorschläge
Die Bezirkshauptmannschaft hat bereits reagiert. Ebenso das Gericht, das im Zuge der eingebrachten Klage zu einem Mediationsverfahren geraten hat. „Gewartet wird nun auf konkrete Vorschläge der Nachbarn“, teilt der Anwalt des Sportvereins, Johannes Wutzlhofer, mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.