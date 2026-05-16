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„Unter Dauerbeschuss“

Zu viel Lärm auf Sportplatz: Ehepaar verzweifelt

Burgenland
16.05.2026 05:58
„Das Fangnetz wurde zwar erneuert, aber nicht erhöht“, beklagen die Burgenländer.
„Das Fangnetz wurde zwar erneuert, aber nicht erhöht“, beklagen die Burgenländer.(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Fair-Play und Respekt sind das Herzstück im Fußball, sie gehen weit über das sportliche Ergebnis hinaus. „Nichts anderes wollen wir“, sagt ein Ehepaar, direkte Nachbarn des Spielfeldes und Trainingsplatzes in Wulkaprodersdorf im Burgenland.

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Seit Jahren leiden die zwei unter regem Treiben, das „oft keine Grenzen kennt“. „Wir stehen unter Dauerbeschuss. Nicht nur verbal, auch balltechnisch. Immer wieder wurde unser Dach kaputt gemacht, gemeldet hat sich aber keiner. Das Badezimmerfenster musste vergittert werden. Und unsere Hausmauer ist wie eine Fußballwand“, so der Besitzer.

Trainierende Spieler „deutlich zu spüren“
Wenn Spieler beim Lauftraining zu nahe am Haus vorbeikommen, seien die Erschütterungen im Wohnzimmer „deutlich zu spüren. Das ist ungesetzmäßig.“ Nach Schäden seien Entschuldigungen nie zu hören. Stattdessen sei das Ehepaar teils wüsten Beschimpfungen ausgesetzt. 

Beleidigungen wie „Ihr hättet euer Haus woanders hinbauen sollen“, würden noch zu den harmlosen gehören. „Dabei war unser Haus vor dem Sportplatz da. Ich bin hier zur Welt gekommen“, schildert die Ehefrau.

Mauer als Fußballwand, Einschusslöcher im Dach (helle Ziegeln).
Mauer als Fußballwand, Einschusslöcher im Dach (helle Ziegeln).(Bild: Privat)

Forderung nach höherem Fangnetz
Offen ist die Forderung nach einem höheren Fangnetz zwischen Fußballtor und Haus. „Dass es erhöht worden sei, stimmt nicht. Nachdem das Netz zerfetzt war, wurde es nach 2,5 Jahren nur erneuert“, sagt der Mann.

Nächster Ärger: der Wirbel bei Feiern bis spät in die Nacht. Mit einer Klage gegen den Verein setzten sich die Nachbarn zur Wehr: „Wir sind nicht unverschämt, aber der Lärm und alles andere waren nicht länger zu ertragen. Wir suchen Lösungen, die nachhaltig sein müssen.“

Ruhezeiten müssen gewahrt werden
Mit dieser Forderung steht das Ehepaar nicht alleine da. 34 Anrainer unterstützen die Unterschriftenliste, mit der um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in puncto Lärmbelästigung gebeten wird. „Der Schutz von Eigentum und die Wahrung der Ruhezeiten müssen garantiert sein. Neben dem laufenden Betrieb fanden auch Privatfeiern und Veranstaltungen statt, die das übliche Maß weit überschritten haben“, erklärt eine Betroffene.

Zum Vergleich: Das Fangnetz in Rohrbach ist deutlich höher.
Zum Vergleich: Das Fangnetz in Rohrbach ist deutlich höher.(Bild: Privat)

Ein umfangreiches Ballfangnetz in entsprechender Höhe und ein angepasster Lärmpegel seien keine Bittstellungen, sondern Selbstverständlichkeiten für ein gutes Miteinander, betont die Anrainerin.

Warten auf Vorschläge
Die Bezirkshauptmannschaft hat bereits reagiert. Ebenso das Gericht, das im Zuge der eingebrachten Klage zu einem Mediationsverfahren geraten hat. „Gewartet wird nun auf konkrete Vorschläge der Nachbarn“, teilt der Anwalt des Sportvereins, Johannes Wutzlhofer, mit.

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