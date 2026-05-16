„Das ist peinlich – das macht er in jedem Spiel!“

„Peinlich – das macht er in jedem Spiel!“ Nach der bitteren 2:4-Abfuhr des FC Liverpool bei Aston Villa hat sich Legende Jamie Carragher Weltmeister Alexis Mac Allister vorgeknöpft.
Als Liverpool am Freitagabend in der Premier League einem 1:2-Rückstand gegen Aston Villa hinterherlief, geriet Mac Allister außerhalb des Spielgeschehens mit Ezri Konsa aneinander und ging zu Boden. Der „Reds“-Profi hielt sich das Gesicht, nachdem der Verteidiger ihn am Trikot gepackt hatte.
Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, sah sich die Szene noch einmal an – und Konsa wurde zu Recht „freigesprochen“. Für die Einlage von Mac Allister hatte Jamie Carragher kein Verständnis. „Das macht er in jedem Spiel. Peinlich“, schimpfte der TV-Experte bei Sky Sports, während Mac Allister auf dem Rasen lag. „Helft ihm auf!“
Liverpool muss um CL-Ticket zittern
Nach der bitteren Niederlage rechnete Carragher mit seinem Ex-Klub knallhart ab. „Viel zu viele schwache Spieler – sowohl körperlich als auch mental“, lautete sein Urteil.
Liverpool muss nun um die Champions-League-Teilnahme zittern. Noch haben die „Reds“ das CL-Ticket für die kommende Saison bei vier Punkten Vorsprung auf den Sechsten Bournemouth in der eigenen Hand. Bournemouth empfängt erst am Dienstag den Titelkandidaten Manchester City.
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