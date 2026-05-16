„Das ist peinlich – das macht er in jedem Spiel!“

Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, sah sich die Szene noch einmal an – und Konsa wurde zu Recht „freigesprochen“. Für die Einlage von Mac Allister hatte Jamie Carragher kein Verständnis. „Das macht er in jedem Spiel. Peinlich“, schimpfte der TV-Experte bei Sky Sports, während Mac Allister auf dem Rasen lag. „Helft ihm auf!“