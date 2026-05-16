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Nach Liverpool-Pleite

„Das ist peinlich – das macht er in jedem Spiel!“

Premier League
16.05.2026 11:04
Alexis Mac Allister (li.) muss sich nach Liverpools Niederlage gegen Aston Villa harte Kritik ...
Alexis Mac Allister (li.) muss sich nach Liverpools Niederlage gegen Aston Villa harte Kritik gefallen lassen.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Peinlich – das macht er in jedem Spiel!“ Nach der bitteren 2:4-Abfuhr des FC Liverpool bei Aston Villa hat sich Legende Jamie Carragher Weltmeister Alexis Mac Allister vorgeknöpft.

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Als Liverpool am Freitagabend in der Premier League einem 1:2-Rückstand gegen Aston Villa hinterherlief, geriet Mac Allister außerhalb des Spielgeschehens mit Ezri Konsa aneinander und ging zu Boden. Der „Reds“-Profi hielt sich das Gesicht, nachdem der Verteidiger ihn am Trikot gepackt hatte.

Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, sah sich die Szene noch einmal an – und Konsa wurde zu Recht „freigesprochen“. Für die Einlage von Mac Allister hatte Jamie Carragher kein Verständnis. „Das macht er in jedem Spiel. Peinlich“, schimpfte der TV-Experte bei Sky Sports, während Mac Allister auf dem Rasen lag. „Helft ihm auf!“

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Nach der bitteren Niederlage rechnete Carragher mit seinem Ex-Klub knallhart ab. „Viel zu viele schwache Spieler – sowohl körperlich als auch mental“, lautete sein Urteil.

Liverpool muss nun um die Champions-League-Teilnahme zittern. Noch haben die „Reds“ das CL-Ticket für die kommende Saison bei vier Punkten Vorsprung auf den Sechsten Bournemouth in der eigenen Hand. Bournemouth empfängt erst am Dienstag den Titelkandidaten Manchester City.

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