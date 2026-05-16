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Ronaldos letzte Mission: Mit 41 soll WM-Titel her!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.05.2026 06:30
Cristiano Ronaldo hofft mit 41 auf seinen ersten WM-Titel.
Cristiano Ronaldo hofft mit 41 auf seinen ersten WM-Titel.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Stürmer-Star Cristiano Ronaldo wird mit der Fußball-WM 2026 sein letztes Großereignis bestreiten. Nach dem Viertelfinal-Aus in Katar zählt Portugal zum Favoritenkreis.

0 Kommentare

Wie bei jedem Turnier in den vergangenen Jahren gehört Portugal auch 2026 wieder zu den Mitfavoriten auf den Titel. Das war aber nicht immer so. Von 1990 bis 2002 verpasste man gar drei von vier WM-Endrunden. Was sich danach geändert hat?

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