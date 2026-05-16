Aufklärung über Tierschutz oder Schulversagen?

Herkunft und Haltung

Doch wir sollten von klein auf lernen, das Lebensmittel „Fleisch“ mehr zu schätzen, und wir sollten Bescheid wissen, ob das Tier ein gutes Leben hatte und auch wo es herkommt. Tierschutz darf kein Tabuthema sein – auch nicht im Klassenzimmer. Aufklärung darf weder ideologische Panikmache sein, noch politische Empörung auf Zuruf. Wenn Kinder beginnen, Fragen über Tierhaltung, Fleischkonsum und Verantwortung zu stellen, dann ist es genau das, was Bildung eigentlich bewirken sollte.