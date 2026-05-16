Hantavirus: Nach Wien-Flug drei Passagiere gesucht

Eines gleich vorweg: Das Risiko der drei „Österreich-Patienten“, an dem durch kleine Nagetiere übertragenen Erreger zu erkranken, ist verschwindend gering. Trotzdem haben sich unsere Gesundheitsbehörden auf die Spur von zwei Männern und einer Frau gemacht, die am 25. April im selben KLM-Flieger mit einer im südafrikanischen Johannesburg kurz eingecheckten Passagierin des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius, auf dem bekanntlich das Hantavirus ausgebrochen war, gesessen sind.