Ein ganzes Land hofft auf eine letzte Sternstunde

Kolumbien ist nach der verpassten WM 2022 wieder zurück auf der großen Bühne. Die „Cafeteros“ könnten bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA überraschen. Die Augen sind dabei vor allem auf zwei Stars gerichtet.
Sein Stern ging in Brasilien auf. 2014 spielte er sich mit Kolumbien ins Rampenlicht – und auf den Wunschzettel zahlreicher Topklubs. Sechs Tore und „Zauber-Aktionen“ bei der WM, bei der James Rodriguez die Südamerikaner bis in das Viertelfinale und auf Platz fünf führte. Das rief selbst Real Madrid auf den Plan, das den Edeltechniker für 75 Millionen Euro von Monaco loseiste. Bei den „Königlichen“ bekam er die „Zehn“, doch James konnte die hohen Erwartungen an ihn nie hundertprozentig erfüllen. Eine Bayern-Leihe war noch erfolgreich, doch seit 2020 tingelt der Spielmacher durch die Fußballwelt. Emirate, Griechenland, Mexiko – nirgends wurde er glücklich.
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