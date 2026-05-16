Für die Quali gab es neue Autos um 50.000 Euro

Trotz erstmaligem Erreichen der Endrunde musste das Trainerteam von Usbekistan gehen. Neo-Coach Fabio Cannavaro wurde bereits Weltmeister, stemmte 2006 mit Italien den Pokal. Die Prämien sind ein Anreiz: Bereits für die Qualifikation gab es für jeden Spieler ein Auto um 50.000 Euro . . .
Klotzen statt kleckern! Erstmals qualifizierte sich Usbekistan als eigenständiges Land – von 1924 bis 1991 war man Teil der Sowjetunion, nahm da an sieben Weltmeisterschaften teil – für die Fußball-WM. Und beim historischen Erfolg ließ sich Landespräsident Shavkat Mirziyoyev nicht lumpen. Jeder seiner Kicker erhielt ein BYD-Elektroauto. Kostenpunkt?
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