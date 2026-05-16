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Biker, dann Partyhorde

Das rockiges Aufwärmen für „Tutto Gas“ in Lignano

Kärnten
16.05.2026 06:00
Tausende Biker rocken gerade den Italo-Badeort an der Oberen Adria.
Tausende Biker rocken gerade den Italo-Badeort an der Oberen Adria.(Bild: bikerfest.it)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

In fünf Tagen herrscht im italienischen Lignano wieder der Ausnahmezustand. Zigtausend Party-Gäste werden zu Pfingsten wieder „Tutto Gas“ geben. Die Sicherheitsbehörden wärmen sich gerade mit dem Bike-Festival auf. 

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Tausende Biker aus ganz Europa sind an diesem Wochenende für das Internationale Biker Fest nach Lignano geströmt – dem schlechten Wetter zum Trotz. War es doch das 40. Jubiläum. Für die Sicherheitsbehörden vor Ort ist es quasi das rockige Aufwärmen für das bevorstehende, berüchtigte Pfingstwochenende.

„Zumindest was die verkehrsbedingten Sicherheitsvorkehrungen betrifft, können wir uns diesbezüglich einstimmen“, bestätigt Massimo Brini, der Tourismusstadtrat des beliebten Italo-Badeortes an der Oberen Adria. Wenngleich die Herausforderungen für die Polizei und die privaten Sicherheitsvertreter in ein paar Tagen ganz andere und schwierigere sein werden.

Bürgermeisterin Laura Girogi und Toursimusstadtrat Massimo Brini am Biker Fest
Bürgermeisterin Laura Girogi und Toursimusstadtrat Massimo Brini am Biker Fest(Bild: Massimo Brini)

„Das Publikum an diesem Wochenende ist nicht mit jenem zu Pfingsten vergleichbar.“ Man sei in Lignano jedenfalls für „Tutto Gas“ gewappnet. Wie berichtet, wurde die Mannstärke der Polizei und der Securitys für heuer wieder nach oben geschraubt. Es werden auch noch mehr Spürhunde im Einsatz sein als noch im vergangenen Jahr. Stichwort Suchtgift.

Verkehrsverbindungen im Visier
Und: Das Militär wird ebenfalls wieder ausrücken – offiziell ausschließlich zur Sicherung der Verkehrsrouten. Denn auf die Straßen wie auch Zugverbindungen möchte man in diesem Jahr ein ganz besonderes Augenmerk legen. Ansonsten bleiben die Vorschriften und Maßnahmen dieselben wie im vergangenen Jahr.

Grenzüberschreitende Kooperation bei „Tutto Gas“ – diesmal sind gar vier Polizeikräfte aus ...
Grenzüberschreitende Kooperation bei „Tutto Gas“ – diesmal sind gar vier Polizeikräfte aus Österreich vor Ort.(Bild: Klaus Loibnegger, Krone KREATIV)

Kein Alkoholkonsum außerhalb von Lokalitäten, frühere Sperrstunden, keine Gläser, keine mobilen Musikboxen und Verkaufsverbot von Wassermelonen – allesamt Regeln, die aber auch schon im vergangenen Jahr von den illustren Partygästen großteils ignoriert wurden. Mittendrin statt nur dabei werden heuer vier und nicht wie bisher zwei Polizeikräfte aus Österreich sein.

Zwei gemischte Zweierteams – jenes Team aus Wien und Oberösterreich, das auch 2025 vor Ort war, sowie „Tutto Gas“ erfahrene Kollegen aus Kärnten.

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„Da unsere Kräfte nicht nur in der Nacht, sondern auch unter Tags die italienischen Kollegen bei Einsätzen unterstützen, war es notwendig, aufzustocken. Irgendwann müssen sich die Kollegen ja auch ausruhen“, wie es aus dem Innenministerium heißt. Am Mittwoch macht sich das Polizei-Quartett auf den Weg Richtung Süden.

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