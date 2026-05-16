Das rockiges Aufwärmen für „Tutto Gas“ in Lignano

In fünf Tagen herrscht im italienischen Lignano wieder der Ausnahmezustand. Zigtausend Party-Gäste werden zu Pfingsten wieder „Tutto Gas“ geben. Die Sicherheitsbehörden wärmen sich gerade mit dem Bike-Festival auf.
Tausende Biker aus ganz Europa sind an diesem Wochenende für das Internationale Biker Fest nach Lignano geströmt – dem schlechten Wetter zum Trotz. War es doch das 40. Jubiläum. Für die Sicherheitsbehörden vor Ort ist es quasi das rockige Aufwärmen für das bevorstehende, berüchtigte Pfingstwochenende.
„Zumindest was die verkehrsbedingten Sicherheitsvorkehrungen betrifft, können wir uns diesbezüglich einstimmen“, bestätigt Massimo Brini, der Tourismusstadtrat des beliebten Italo-Badeortes an der Oberen Adria. Wenngleich die Herausforderungen für die Polizei und die privaten Sicherheitsvertreter in ein paar Tagen ganz andere und schwierigere sein werden.
„Das Publikum an diesem Wochenende ist nicht mit jenem zu Pfingsten vergleichbar.“ Man sei in Lignano jedenfalls für „Tutto Gas“ gewappnet. Wie berichtet, wurde die Mannstärke der Polizei und der Securitys für heuer wieder nach oben geschraubt. Es werden auch noch mehr Spürhunde im Einsatz sein als noch im vergangenen Jahr. Stichwort Suchtgift.
Verkehrsverbindungen im Visier
Und: Das Militär wird ebenfalls wieder ausrücken – offiziell ausschließlich zur Sicherung der Verkehrsrouten. Denn auf die Straßen wie auch Zugverbindungen möchte man in diesem Jahr ein ganz besonderes Augenmerk legen. Ansonsten bleiben die Vorschriften und Maßnahmen dieselben wie im vergangenen Jahr.
Kein Alkoholkonsum außerhalb von Lokalitäten, frühere Sperrstunden, keine Gläser, keine mobilen Musikboxen und Verkaufsverbot von Wassermelonen – allesamt Regeln, die aber auch schon im vergangenen Jahr von den illustren Partygästen großteils ignoriert wurden. Mittendrin statt nur dabei werden heuer vier und nicht wie bisher zwei Polizeikräfte aus Österreich sein.
Zwei gemischte Zweierteams – jenes Team aus Wien und Oberösterreich, das auch 2025 vor Ort war, sowie „Tutto Gas“ erfahrene Kollegen aus Kärnten.
Polizei reist am Mittwoch ab
„Da unsere Kräfte nicht nur in der Nacht, sondern auch unter Tags die italienischen Kollegen bei Einsätzen unterstützen, war es notwendig, aufzustocken. Irgendwann müssen sich die Kollegen ja auch ausruhen“, wie es aus dem Innenministerium heißt. Am Mittwoch macht sich das Polizei-Quartett auf den Weg Richtung Süden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.