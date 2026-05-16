Das rockiges Aufwärmen für „Tutto Gas“ in Lignano

„Das Publikum an diesem Wochenende ist nicht mit jenem zu Pfingsten vergleichbar.“ Man sei in Lignano jedenfalls für „Tutto Gas“ gewappnet. Wie berichtet, wurde die Mannstärke der Polizei und der Securitys für heuer wieder nach oben geschraubt. Es werden auch noch mehr Spürhunde im Einsatz sein als noch im vergangenen Jahr. Stichwort Suchtgift.