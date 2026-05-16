Österreich in Cannes: So wird „Gentle Monster“

Marie Kreutzer legt mit „Gentle Monster“ einen Film vor, bei dem zwar ein Verbrechen und ein Täter die Handlung antreiben, aber in dem sie bewusst auf die Frau im Auge des Orkans schaut. Die die Welt nicht mehr versteht, die ihrem Partner wegstößt und wieder zu sich zieht, die alles infrage stellen muss. Ist der Vater ihres Kindes, immer sanft und voller Liebe, wirklich in Wahrheit ein Monster? Hauptdarstellerin Léa Seydoux darf in diesem Drama zeigen, dass weit mehr als das Bond-Girl von 2015 in ihr steckt.