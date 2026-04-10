Verbot von Lachgas und K.o.-Tropfen ab Sonntag

So sieht es in Österreich aus

Während Lachgas und Co. international immer mehr Länder den Riegel vorschieben, sieht man in Österreich die Sache etwas anders. Laut eines „Standard“-Berichts (Stand Sommer 2025) sei ein generelles Verkaufsverbot derzeit nicht geplant, wie das Gesundheitsministerium damals mitteilte. Lachgas falle weder unter das Suchtmittelgesetz noch unter die Kategorie psychotroper Substanzen und das solle sich auch nicht ändern. Stattdessen setzt die Regierung auf Prävention und Schadensminimierung.