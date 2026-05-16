Nach Park-Ärger wurden jetzt die Strafen storniert

30.000 radelten am 3. Mai in Kärnten um den Ossiacher See – doch für einige endete der Radausflug mit einer hohen Parkstrafe. Jetzt gibt’s Entwarnung.
Wegen des großen Besucheransturms wichen zahlreiche Gäste auf den Parkplatz einer Hofer-Filiale in Treffen aus und fanden später eine saftige Besitzstörungsklage in Höhe von 102 Euro vor. Doch jetzt gibt es Entwarnung.
„Vor allem Treffens neuer Bürgermeister Andreas Fillei hat sich engagiert für die Teilnehmer eingesetzt“, schildert Touristiker Georg Overs: „Gemeinsam mit dem Konzern konnte eine Lösung im Sinne aller Betroffenen erzielt werden.“
Mittels eines Schreibens, das in der betroffenen Filiale ausgehängt worden war, informierte der Konzern, dass die Parkstrafen storniert werden.
Parkraumüberwachung wegen illegaler Camper
Auch eine betroffene „Krone“-Leserin bestätigte mittlerweile, dass ihr schriftlich mitgeteilt wurde, dass die ausgestellte Forderung zurückgezogen worden sei. Bürgermeister Fillei dazu: „Hofer hat eine Parkraumüberwachung installiert, um sich gegen illegale Camper zu wehren. Den autofreien Ossiacher See hatte man in der Konzernzentrale einfach nicht am Schirm.“
Künftig soll nun besser kommuniziert werden. „Der Veranstalter wird gebeten, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen, damit die Teilnehmer der großartigen Radveranstaltung hier auch problemlos parken dürfen“, so Fillei. Schön, dass das Parkplatzthema im Sinne aller gelöst werden konnte.
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