Nach Park-Ärger wurden jetzt die Strafen storniert

Parkraumüberwachung wegen illegaler Camper

Auch eine betroffene „Krone“-Leserin bestätigte mittlerweile, dass ihr schriftlich mitgeteilt wurde, dass die ausgestellte Forderung zurückgezogen worden sei. Bürgermeister Fillei dazu: „Hofer hat eine Parkraumüberwachung installiert, um sich gegen illegale Camper zu wehren. Den autofreien Ossiacher See hatte man in der Konzernzentrale einfach nicht am Schirm.“