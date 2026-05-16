Streit um ewigen Waffenpass bei Salzburger Polizei

Der Polizist wollte nicht nur im Dienst, sondern auch privat eine Schusswaffe führen, holte sich eine Waffenbesitzkarte und beantragte im Februar 2025 bei der zuständigen Behörde – der Salzburger Landespolizeidirektion – einen uneingeschränkten Waffenpass. Mit der Begründung, er sei Exekutivbeamter. Doch die Polizeibehörde erteilte ihm lediglich einen beschränkten Waffenpass: Demnach dürfe er eine Pistole privat führen, aber nur solange er auch bei der Polizei arbeitet.