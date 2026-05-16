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Motorradunfall: „Wheelie“ endet in Frontalcrash

Kärnten
16.05.2026 21:00
Der 24-jährige Motorradfahrer versuchte einen „Wheelie“ – verlor jedoch die Kontrolle über sein ...
Der 24-jährige Motorradfahrer versuchte einen „Wheelie“ – verlor jedoch die Kontrolle über sein Zweirad. (Symbolbild)(Bild: KTM)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein riskantes Fahrmanöver hat am Samstagnachmittag auf der Wörthersee-Süduferstraße zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 24-jähriger Motorradlenker wurde dabei verletzt.

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Um 15.50 Uhr war ein 24-Jähriger auf der Wörthersee Straße in Richtung Reifnitz unterwegs, als es im Bereich der Ortschaft Sekirn zu einem Zwischenfall kam. Laut mehreren Zeugenaussagen führte der Motorradfahrer während der Fahrt einen sogenannten „Wheelie“ (Fahren auf dem Hinterrad) durch.

„Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. In weiterer Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 21-jährigen Deutschen. 

Motorradfahrer verletzt im UKH
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker von der Fahrbahn geschleudert und landete auf einer angrenzenden Böschung. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. 

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„Der Lenker des Pkw und dessen Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ. 

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