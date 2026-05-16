Motorradunfall: „Wheelie“ endet in Frontalcrash

Um 15.50 Uhr war ein 24-Jähriger auf der Wörthersee Straße in Richtung Reifnitz unterwegs, als es im Bereich der Ortschaft Sekirn zu einem Zwischenfall kam. Laut mehreren Zeugenaussagen führte der Motorradfahrer während der Fahrt einen sogenannten „Wheelie“ (Fahren auf dem Hinterrad) durch.