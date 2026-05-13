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„Sicherheitsgründe“

Slowakei schließt alle Grenzübergänge zur Ukraine

Außenpolitik
13.05.2026 19:23
Slowakisch-ukrainische Grenze in Ubla (Archivbild)
Slowakisch-ukrainische Grenze in Ubla (Archivbild)(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die slowakische Regierung hat mit sofortiger Wirkung alle Grenzübergänge zur Ukraine geschlossen. Das teilte die Finanzverwaltung des Landes am Mittwochnachmittag mit. Die Maßnahme habe „Sicherheitsgründe“, hieß es. Die Schließung gelte „bis auf Weiteres“.

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Die Finanzverwaltung empfahl der Bevölkerung, aktuelle Informationen einzuholen und die Anweisungen ihrer Mitarbeitenden sowie der Polizei zu befolgen. Man werde über die weitere Entwicklung der Situation laufend informieren. Die slowakisch-ukrainische Grenze ist gleichzeitig auch die EU-Außengrenze.

Die Tageszeitung SME (online) führte die Entscheidung darauf zurück, dass die russischen Drohnen-Attacken auch westliche Gebiete der Ukraine getroffen hätten. Namentlich handle es sich um die Region um die Stadt Uschgorod, hieß es. Am Mittwoch flog das russische Militär bei Tageslicht Angriffe auf kritische Infrastruktur im Westen der Ukraine. 

Hier sehen Sie ein Posting von Selenskyj zu dem jüngsten Drohnenangriff Russlands:

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Bei einer russischen Drohnenattacke auf die Ukraine wurden am Mittwoch mindestens sechs Menschen getötet. Nach Ende der dreitägigen Waffenruhe am Montag töte Russland nun wieder Ukrainerinnen und Ukrainer, schrieb Präisdent Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. „Der Druck auf Russland darf deshalb in keiner Weise nachlassen.“ Nur entschlossener gemeinsamer Druck und die Stärkung der Ukraine, einschließlich der Ausweitung der Luftabwehr, „können den Aggressor dazu zwingen, diplomatisch auf einen verlässlichen Frieden und ein Ende der Morde hinzuarbeiten“.

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