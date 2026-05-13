Slowakei schließt alle Grenzübergänge zur Ukraine

Die slowakische Regierung hat mit sofortiger Wirkung alle Grenzübergänge zur Ukraine geschlossen. Das teilte die Finanzverwaltung des Landes am Mittwochnachmittag mit. Die Maßnahme habe „Sicherheitsgründe“, hieß es. Die Schließung gelte „bis auf Weiteres“.
Die Finanzverwaltung empfahl der Bevölkerung, aktuelle Informationen einzuholen und die Anweisungen ihrer Mitarbeitenden sowie der Polizei zu befolgen. Man werde über die weitere Entwicklung der Situation laufend informieren. Die slowakisch-ukrainische Grenze ist gleichzeitig auch die EU-Außengrenze.
Die Tageszeitung SME (online) führte die Entscheidung darauf zurück, dass die russischen Drohnen-Attacken auch westliche Gebiete der Ukraine getroffen hätten. Namentlich handle es sich um die Region um die Stadt Uschgorod, hieß es. Am Mittwoch flog das russische Militär bei Tageslicht Angriffe auf kritische Infrastruktur im Westen der Ukraine.
Hier sehen Sie ein Posting von Selenskyj zu dem jüngsten Drohnenangriff Russlands:
Polnische Armee reagiert mit Kampfjets
Das Nachbarland Polen ließ vorsorglich Kampfjets aufsteigen. Die Regierung hielt jedoch fest, dass der Luftraum des NATO-Mitglieds nicht verletzt worden sei. Auch die ungarische Außenministerin Anita Orbán verurteilte die Angriffe und kündigte an, diese würden Thema bei der ersten Kabinettssitzung der neuen Regierung.
Bei einer russischen Drohnenattacke auf die Ukraine wurden am Mittwoch mindestens sechs Menschen getötet. Nach Ende der dreitägigen Waffenruhe am Montag töte Russland nun wieder Ukrainerinnen und Ukrainer, schrieb Präisdent Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. „Der Druck auf Russland darf deshalb in keiner Weise nachlassen.“ Nur entschlossener gemeinsamer Druck und die Stärkung der Ukraine, einschließlich der Ausweitung der Luftabwehr, „können den Aggressor dazu zwingen, diplomatisch auf einen verlässlichen Frieden und ein Ende der Morde hinzuarbeiten“.
Ukraine greift Fabriken an
US-Präsident Donald Trump hatte auf Moskauer Bitte eine dreitägige Waffenruhe von Samstag bis Montag vermittelt. Das ukrainische Militär hat zuletzt unter anderem eine gasverarbeitende Fabrik am Kaspischen Meer und eine Fabrik in Südrussland mit Drohnen angegriffen. Die Produktion in Jaroslawl sei wichtig für die Versorgung der russischen Armee, und die Fabrik in Astrachan sei an der Versorgung des militärisch-industriellen Komplexes Russlands beteiligt, teilte der ukrainische Generalstab mit.
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