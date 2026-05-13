Slowakei schließt alle Grenzübergänge zur Ukraine

Bei einer russischen Drohnenattacke auf die Ukraine wurden am Mittwoch mindestens sechs Menschen getötet. Nach Ende der dreitägigen Waffenruhe am Montag töte Russland nun wieder Ukrainerinnen und Ukrainer, schrieb Präisdent Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. „Der Druck auf Russland darf deshalb in keiner Weise nachlassen.“ Nur entschlossener gemeinsamer Druck und die Stärkung der Ukraine, einschließlich der Ausweitung der Luftabwehr, „können den Aggressor dazu zwingen, diplomatisch auf einen verlässlichen Frieden und ein Ende der Morde hinzuarbeiten“.