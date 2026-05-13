Warum Goldschakale jetzt auch in Gärten auftauchen

Längere Beutesuche

Auch wenn Goldschakale eigentlich sehr scheue und primär dämmerungs- und nachtaktive Tiere sind, wagen sie sich zurzeit auch tagsüber aus ihren Verstecken. „Zwischen April und Mai ist Wurfzeit. In dieser Zeit bringt die Fähe, so wird ein weiblicher Schakal genannt, bis zu neun Welpen zur Welt. Während der Jungenaufzucht ist der Bedarf an Futter naturgemäß höher. Schließlich braucht das Muttertier extra Nahrung für die Milchproduktion und in Folge auch für die Welpen. Der enorme Hunger der Jungfamilie zwingt die Tiere dazu, länger und häufiger auf Nahrungssuche zu gehen. Deshalb dauern Beutezüge aktuell oft über die Morgendämmerung hinaus“, weiß der Experte.