Amira Aly: „Ich glaube wirklich, ich bereue es“

Kaum zu glauben, immerhin strahlte die 33-Jährige nach ihrem Umstyling in die Kamera. „Ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden“, seufzt sie jetzt aber.

Denn vor allem im Alltag sei der lässige Long Bob nicht so praktisch, wie sie sich erhofft habe. „Ich trage meine Haare ja nie wirklich lange offen – spätestens nach einem halben Tag binde ich sie irgendwie oben zusammen. Aber das sieht jetzt total bescheuert aus“, schildert sie ihren Fans fast schon ein bisschen verzweifelt.