Amira Aly: „Ich glaube wirklich, ich bereue es“

Erst vor wenigen Tagen hat sich Amira Aly von ihrer langen Mähe getrennt und trägt nun Long Bob. Doch mittlerweile bereut die Kärntnerin ihre Typveränderung schon wieder. Und verrät ihren Fans auch den Grund.
Mit ihrem neuen Haarschnitt sorgte Amira Aly Anfang April für Aufregung bei den Fans. „Time for a Chance“, schrieb sie damals auf Instagram und präsentierte ihren neuen Long Bob.
Viele Komplimente, aber ...
„Ich kriege super viele Komplimente zu dieser Frisur“, verrät sie jetzt in einer Instagram-Story. Und dennoch gibt sie zu, nicht glücklich mit ihrer Entscheidung zu sein: „Ich glaube wirklich, ich bereue es.“
Kaum zu glauben, immerhin strahlte die 33-Jährige nach ihrem Umstyling in die Kamera. „Ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden“, seufzt sie jetzt aber.
Denn vor allem im Alltag sei der lässige Long Bob nicht so praktisch, wie sie sich erhofft habe. „Ich trage meine Haare ja nie wirklich lange offen – spätestens nach einem halben Tag binde ich sie irgendwie oben zusammen. Aber das sieht jetzt total bescheuert aus“, schildert sie ihren Fans fast schon ein bisschen verzweifelt.
„Habe auch so Phantomschmerzen“
Am liebsten habe sie nämlich einen Messy-Bun gestylt, doch für den unordentlich nach oben gebundenen Dutt sind ihre Haare jetzt einfach zu kurz. Mit einem tapferen Lächeln im Gesicht greift sie dorthin, wo sich bis vor Kurzem noch ihre lange Mähne befunden hat. „Mensch, ey, ich habe auch so Phantomschmerzen“, schmunzelt sie. „Sie fehlen mir hier.“
Ob sich Amira Aly bald Extensions zulegen wird, damit ihre Haare wieder länger werden? Noch scheint die Modartorin nicht darüber nachzudenken. Stattdessen verrät sie, dass sie beim nächsten Einkauf Nahrungsergänzungsmittel mit nach Hause nehmen will, damit ihre Mähne schneller wieder nachwächst.
Und am Ende gibt sie schließlich zu, dass alles wohl einfach nur halb so schlimm ist, denn: „Sind ja nur Haare, wachsen ja wieder ...“
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