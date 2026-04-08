Amira Aly: „Habe mich nicht immer wohlgefühlt!“

Zurückblickend ist die Moderatorin wohl immer noch etwas überrascht: Seit Herbst letzten Jahres steht sie als Testimonial für den Lingerie- und Bikinimodenhersteller „Lascana“ vor der Kamera.

„Ich bin ja ein absoluter Bauch-Mensch und habe sofort zugesagt, da es schon immer mein Traum gewesen ist und ich mich so sehr über die Möglichkeit gefreut habe. Erst danach habe ich kurz darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet (lacht). Ich habe aber meine Entscheidung keine Sekunde bereut“, erzählt sie.