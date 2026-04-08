Amira Aly: „Habe mich nicht immer wohlgefühlt!“

Amira Aly entscheidet aus dem Bauch heraus. Ihre Intuition hat sie zu der Frau gemacht, die heute hunderttausende Fans begeistert. Weil sie authentisch ist, weil sie sich oft kein Blatt vor den Mund nimmt und, weil sie nicht vorgibt perfekt zu sein. Wobei ... in der neuen Lingerie-Kampagne ist sie mehr als nur nah dran.
Zurückblickend ist die Moderatorin wohl immer noch etwas überrascht: Seit Herbst letzten Jahres steht sie als Testimonial für den Lingerie- und Bikinimodenhersteller „Lascana“ vor der Kamera.
„Ich bin ja ein absoluter Bauch-Mensch und habe sofort zugesagt, da es schon immer mein Traum gewesen ist und ich mich so sehr über die Möglichkeit gefreut habe. Erst danach habe ich kurz darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet (lacht). Ich habe aber meine Entscheidung keine Sekunde bereut“, erzählt sie.
Sich in Lingerie oder Bademode Millionen von Menschen zu zeigen, ist als Model ganz normal, als Moderatorin eher nicht. Auch Aly hat deshalb die ein oder andere Sporteinheit eingelegt: „Ich versuche, das ganze Jahr über eine gewisse Routine zu haben. Natürlich weiß ich vor einem Shooting, dass auch Bewegtbild dabei ist – und das ist ehrlich, da kann man nichts verstecken. Das motiviert mich, bewusster auf mich zu achten, aber ich lebe trotzdem ganz normal, backe gerne und genieße es auch. Für mich geht es um Balance, nicht um Druck.“
Natürlich weiß ich vor einem Shooting, dass auch Bewegtbild dabei ist. Das ist ehrlich, da kann man nichts verstecken!
Amira Aly im Interview
Ein Druck, der in der Branche deutlich zu spüren ist, vor allem als Frau: Ungefragte und unangemessene Kommentare über den eigenen Körper muss man als prominente Frau täglich in den sozialen Netzwerken lesen. Da ist es wichtig ein gesundes Selbstbewusstsein mitzubringen. Das wurde der Moderatorin ein Stück weit auch in die Wiege gelegt:
„Ein gewisses Selbstbewusstsein hatte ich tatsächlich schon immer. Trotzdem gab es auch Phasen, in denen ich mich nicht richtig wohl in meinem Körper gefühlt habe – vor allem, als ich mich ungesund ernährt und keinen Sport gemacht habe. Irgendwann habe ich dann bewusst etwas verändert, meine Ernährung umgestellt und wieder mit Sport angefangen. Dadurch habe ich mich Schritt für Schritt wohler gefühlt. Das stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein.“
Es gab es auch Phasen, in denen ich mich nicht richtig wohl in meinem Körper gefühlt habe.
Amira Aly
Für viele Frauen stellt die Rolle als Mutter eine Veränderung dar. Physisch, wie auch psychisch. Auch für die zweifache Mama hat sich ihr Blick auf ihren eigenen Körper verändert: „Es hat sich auf jeden Fall verändert – aber auf eine sehr schöne Weise. Man lernt, den eigenen Körper mehr zu schätzen. Für mich geht es nicht darum, wieder ‘wie früher‘ auszusehen, sondern darum, sich in seiner jetzigen Version wohlzufühlen. Und das ist ein ganz anderes, viel stärkeres Gefühl.“
Apropos ein gutes Gefühl. Frau weiß, das Selbstbewusstsein steigt auch mit der Bademode und der Unterwäsche, die sie trägt. Nicht anders, bei Promi-Damen: „Mir ist vor allem wichtig, dass alles gut sitzt, bequem ist und man sich absolut sicher fühlt. Ich mag elegante, zeitlose Schnitte – gerne in edlen Tönen wie Schwarz-Weiß, Braun oder Beige. Am Ende geht es immer darum, dass man sich frei bewegen kann und sich einfach wohlfühlt.“
Bleibt nur noch eine intime Frage: Wie wichtig ist Aly sinnliche Lingerie ganz privat? Und für wen trägt sie die? „Sehr wichtig. Schöne Lingerie hat für mich nichts mit jemand anderem zu tun, sondern mit dem eigenen Gefühl. Wenn man etwas trägt, das gut sitzt und sich gut anfühlt, verändert das sofort die Ausstrahlung.“ Und damit überstrahlt Amira Aly einfach alle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.