Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wettergarantie“

Model Amira Aly erntet Kritik für Dubai-Urlaub

Society International
11.03.2026 08:55
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ex-Frau von Oliver Pocher, Instagram-Persönlichkeit Amira Aly, wird wegen ihrer Dubai-Reisen von ihrer Podcast-Partnerin Paula Lambert kritisiert. In ihrem gemeinsamen Podcast „Iced Macho Latto“ gerieten die beiden Moderatorinnen in eine kleine Meinungsverschiedenheit. 

0 Kommentare

Amira thematisierte zunächst die zahlreichen Influencer, die sich trotz der Raketenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate demonstrativ gelassen zeigten, nahezu identische Botschaften verbreiteten und Bilder des Dubai-Herrschers Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum posteten – versehen mit dem Satz: „I know who protects us“ („Ich weiß, wer uns beschützt“). Für sie eindeutig ein „Maulkorb“ der Regierung. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass sie das Land weiterhin als Urlaubsziel schätze.

„Alle haben das Gleiche gesagt: ,Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung ...‘“, berichtete die 33-Jährige. Das sei „ziemlich auffällig“ gewesen – „so sehr, dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben.“

„Leben in einer Diktatur“
Ihre Podcast-Kollegin äußerte daraufhin kritische Worte über Dubai. „Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat“, sagte sie. Aufenthalte in Dubai sieht sie vor allem für Unterstützer der LGBTQ+-Community problematisch. Amira fügte hinzu, dass Dubai Delikte „sehr hart“ bestrafe – trotzdem gebe es immer wieder Verbrechen. „Jetzt muss ich aufpassen – nicht, dass ich hier gebannt werde und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast gehe“, scherzte die zweifache Mutter.

Lesen Sie auch:
Bei Influencern bestimmt eine aufgehübschte Fassade oft den Alltag – doch gehen manche im Zuge ...
Postings auf Befehl?
Warum Dubais Influencer jetzt alle dasselbe sagen
03.03.2026

Urlaub geht aber schon ...
Als Paula erklärte, dass manche Länder in solchen Fällen sogar Einreiseverbote verhängen würden, witzelte Amira: „Dann schneiden wir das lieber raus – weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut!“ Ihre Kollegin war anderer Meinung: „Man kann in Dubai keinen Urlaub machen!“ Amira warf ein, dass sie „sehr, sehr selten“ dort Urlaub mache: „Nur in äußersten Notfällen.“ Das ließ Paula jedoch nicht gelten. „Sehr selten, Amira?! Ganz ehrlich? Das geht gar nicht!“, zeigte sie sich fassungslos.

Die Ex-Frau von Oliver Pocher verteidigte sich mit dem Einwurf, dass sie nicht die einzige Dubai-Urlauberin sei. „Jeder fährt dort trotzdem hin und macht dort Urlaub. Es ist halt einfach eine Wettergarantie und keine große Zeitumstellung“, erklärte sie. Insgesamt versuche Amira aber, auf Reisen in das Emirat zu verzichten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
11.03.2026 08:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
313.439 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.562 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
172.590 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2476 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1784 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1366 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Society International
Jetzt ist es offiziell
Mickey Rourke wurde aus seinem Haus geworfen
„Wettergarantie“
Model Amira Aly erntet Kritik für Dubai-Urlaub
„Heated Rivalry“-Star
Hudson Williams wehrt sich gegen homophobe Fans!
Auf Weg der Besserung
Senta Berger über ihren Sturz: „Konnte gar nichts“
Clan zeigt tiefe Risse
Janet Jackson (59) dreht bei „Michael“-Film durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf