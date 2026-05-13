„Weinzwillinge“ mischen unsere Winzerszene auf

„Der Wein ist kein feiner Zwirn für erlauchte Kreise“

Mit aller Vehemenz stemmt er sich gegen elitäre Strömungen innerhalb der Branche: „Der Wein ist kein feiner Zwirn für erlauchte Kreise, wie einige wenige demonstrieren, sondern bodenständig. Wir brauchen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Weinwirtschaft.“ Liegenfeld und Oschep, mit einem Augenzwinkern „Weinzwillinge“ genannt, sehen sich als bedingungslose Brückenbauer: „Wir wollen, dass die institutionellen Kontrollmechanismen mit dem innovativen Wandel unserer Winzer Schritt halten. Das neue Weingesetz sollte alle Parameter garantieren und langfristig absichern.“ Nur so werde die rot-weiß-rote Banderole an der Flasche das Aushängeschild der österreichischen Weinwirtschaft bleiben. Fazit der beiden: „Es geht nur gemeinsam. Für unsere Winzer. Für den österreichischen Wein!“