Ungarn: Skandal um Asbest-Schotter aus Österreich

Greenpeace fordert Krisenstab

Greenpeace nimmt nun die österreichische Bundesregierung in die Pflicht und fordert in einer Aussendung die Einrichtung eines Krisenstabs. „Dieser muss aus Vertretern der verschiedenen Ministerien, der betroffenen Bundesländer sowie anerkannter, unabhängiger Experten unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft aus Österreich und Ungarn bestehen. Der Skandal hat jetzt endgültig eine Dimension erreicht, die die Kapazitäten der burgenländischen Landesregierung und der dortigen Task-Force um ein Vielfaches übersteigt.“