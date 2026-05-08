Asbest: Gutachten zu Steinbrüchen liegen vor

Nächste Woche werden die Gutachten von den Bezirksverwaltungsbehörden gemeinsam mit den Sachverständigen besprochen und dann an die Steinbruchbetreiber übermittelt. Die weiteren Schritte, etwa ob die Betriebe wieder aufsperren dürfen, werden mit den zuständigen Ministerien abgestimmt. Zu den Ergebnissen könne die Behörde bis zum Abschluss des Verfahrens keine Auskunft geben, heißt es.