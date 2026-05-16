Jazz Gitti feiert 80er ++ Simone Lugner packt aus

ESC-Stars wie Sarah Engels und Hollywood-Stars wie Dua Lipa sorgten diese Woche für Schlagzeilen. Außerdem feierte Austropop-Ikone Jazz Gitti ihren 80er, Simone Lugner erzählt, welcher Typ Mann ihr Zukünftiger sein sollte, und Julian F. M. Stoeckel gibt sich im Wordrap schlagfertig. Sasa Schwarzjirg zeigt die Society-Highlights der Woche.