Morddrohungen! „Harry Potter“-Serie schwer bewacht

Der Star sei sich zwar sicher, dass kein Harry-Potter-Fanatiker diesen Worten wirklich Taten folgen lassen wird. Trotzdem will er nicht auf die Vorsichtsmaßnahmen verzichten: „Auch wenn ich hoffe, dass alles gut wird – niemand sollte so etwas erleben müssen, nur weil er seinen Job macht. Viele Menschen riskieren in ihrem Beruf ihr Leben. Ich spiele einen Zauberer in ,Harry Potter‘. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das emotional nicht betrifft.“