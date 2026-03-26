Der erste Blick auf die neue „Harry Potter“-Serie!

Der erste Teaser zur neuen „Harry Potter“-Serie ist im Netz. Das zweiminütige Video stimmt auf die erste Staffel mit dem Titel „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ein. Der Streamingdienst HBO Max kündigte den Start der Serie für Weihnachten 2026 an. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen.