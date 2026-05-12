Tänzer ziehen nächste Woche durch die Altstadt

Bei den sogenannten Walking Dance Classes präsentiert von Flavourama werden am kommenden Montag und Dienstag Tänzer und Tänzerinnen aus Street- und Clubstyles wie Hip Hop, Breaking, House Dance, Waacking durch Salzburg-Stadt ziehen und einen Vorgeschmack auf das Tanz- und Performancefestival Sommerszene liefern.
An verschiedenen Stationen machen die Tänzer dabei Halt und stellen Teile ihrer Produktionen auf spielerische und kreative Weise vor. Das Besondere daran: Das Publikum ist eingeladen, mitzumachen.
Die Walking Dance Classes werden von den künstlerischen Leiterinnen Farah Deen und Olivia Mitterhuemer kuratiert.
Gestartet wird Montag und Dienstag Abend jeweils ab 18 Uhr bei der SZENE und von dort aus geht es durch die Stadt – am Montag führt der Weg von der SZENE zum Toihaus und am Dienstag von der SZENE zum Kunstverein.
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