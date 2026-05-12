„Islands of Loners“: Ungemütlich unter der Decke

Was, wenn Kunst nicht nur schön ist, sondern tatsächlich heilt? Mit seinen „Votives“ versucht Garry Barker genau das. Menschen kommen zu dem Künstler aus dem englischen Leeds und schildern ihre Leiden – kaputte Schultern, schmerzende Zähne. Er formt Keramiken und stellt Linoldrucke dieser Körperteile her, die wie Votivgaben im religiösen Sinn funktionieren. Ein solches Keramik-Herz liegt nun in einem von sieben Betten im Forum Stadtpark in Graz: Die Möbelstücke sind „Islands of Loners“, Inseln der Einsamen; Orte, an die man sich zurückzieht – entweder freiwillig, um „Me-Time“ zu haben, oder auch von Krankheit gezwungen.