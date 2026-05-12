Seltene Erden: Österreich hängt am Tropf von China

Scheitern an der Realität

Oft scheitern diese Schritte aber an der Realität, wie die Thinktanks aufzeigen. So gebe es bei vielen Rohstoffen keine Möglichkeit, sie woanders herzubekommen. Der Eigenabbau löse das Problem nicht, wenn die Rohstoffe weiterhin außerhalb Europas verarbeitet werden. Auch Recycling ist laut der Analyse derzeit begrenzt: Neun der 17 strategischen Rohstoffen werden bisher kaum recycelt. Zudem schränken die fehlenden Verarbeitungskapazitäten die Wirksamkeit des Recyclings in der EU ein.