Gewessler kritisiert „Minusgeschäft“ beim Budget

Es sei den Sozialdemokraten zu verdanken, dass der Heizungstausch „mit frischem Geld“ zielgerichteter fortgeführt worden sei. Zudem wirft er den Grünen vor, in deren Regierungszeit kein Elektrizitätswirtschaftsgesetz „zusammengebracht“ zu haben. Allerdings hatten die Grünen damals immer wieder auf eine Blockade der ÖVP verwiesen.