So gefährlich sind Mähroboter für Hunde und Katzen

Auch Artenschutz wichtig

Neben dem Tierschutz gehe es aber auch um Artenschutz: Unzählige Insekten, Spinnentiere und Schnecken fallen dem Roboter zum Opfer, so „Vier Pfoten“. Diese seien aber für einen blühenden Garten unerlässlich und würden die Nahrungsgrundlage für Igel und andere Tiere darstellen. Zudem könnten streng geschützte Amphibien genauso wie Eidechsen und andere Reptilien in die Schneidemesser geraten.