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Schlimme Unfälle

So gefährlich sind Mähroboter für Hunde und Katzen

Tierecke
12.05.2026 12:34
Nicht selten kommt es zu Schnittverletzungen bis hin zu abgetrennten Pfoten.
Nicht selten kommt es zu Schnittverletzungen bis hin zu abgetrennten Pfoten.(Bild: Krone KREATIV/Jakob - stock.adobe.com, OKEANAS stock.adobe)
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Von krone.at

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ warnt einmal mehr vor Mährobotern als tödliche Gefahr für Tiere. Ohne Aufsicht sollte das Gefährt niemals im Garten herumfahren.

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Vor allem Igel sind laut der NGO gefährdet. „Denn Igel sind keine Fluchttiere und rollen sich bei Gefahr ein. Eine Begegnung mit einem Mähroboter kann daher schwere Verletzungen und Verstümmelungen verursachen oder tödlich sein“, erläuterte Hans Frey, der wissenschaftliche Leiter der von „Vier Pfoten“ geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee.

Aber auch Hunde und Katzen erleiden immer wieder schlimme Schnittverletzungen bis hin zu komplett abgetrennten Pfoten. „Egal, ob die Tiere neugierig sind und mit dem Mähroboter spielen wollen oder unbeeindruckt einfach im Gras daneben liegen bleiben – die Gefahr ist groß“, meinte Frey.

Auch Artenschutz wichtig
Neben dem Tierschutz gehe es aber auch um Artenschutz: Unzählige Insekten, Spinnentiere und Schnecken fallen dem Roboter zum Opfer, so „Vier Pfoten“. Diese seien aber für einen blühenden Garten unerlässlich und würden die Nahrungsgrundlage für Igel und andere Tiere darstellen. Zudem könnten streng geschützte Amphibien genauso wie Eidechsen und andere Reptilien in die Schneidemesser geraten.

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Die Tierschutzorganisation riet, sich vor jeder Verwendung des Mähroboters zu versichern, dass sich weder Heimtiere noch kleine Wildtiere wie Igel im Garten aufhalten. „Der Roboter sollte unbedingt ausschließlich unter Aufsicht eingesetzt werden, am besten tagsüber, um Unfälle mit dämmerungs- und nachtaktiven Tieren zu vermeiden“, empfahl Frey. Generell sollten Gartenbesitzerinnen und -besitzer auf jeden Fall zumindest einen Teil des Gartens möglichst naturbelassen halten.

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