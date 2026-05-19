Wiens schwimmende Arche für bedrohte Urzeitfische

Wie geht es dann weiter mit den Jungfischen?

Die Sterlets werden in Österreich in der Donau ausgesetzt. Die größeren Arten – Hausen, Waxdick, Sternhausen – bringen wir nach Bulgarien und Rumänien, unterhalb der Kraftwerke, wo sie noch ungehindert wandern können. Von dort schwimmen sie ins Schwarze Meer. Dann warten wir. Zehn bis fünfzehn Jahre, bis sie geschlechtsreif sind und hoffentlich zurückkehren, um selbst abzulaichen.