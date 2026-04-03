Kilometerlange Ölspur: Russen-Tanker beschlagnahmt

Regierung warnt vor Risiko der Schattenflotte

Der schwedische Minister für Zivilschutz, Carl-Oskar Bohlin, erklärte auf der Plattform X, die Regierung nehme den Vorfall ernst. Zugleich betonte er, dass es sich in diesem Fall nicht um eine größere Ölpest handle. Die sogenannte Schattenflotte – meist ältere und schlecht versicherte Tanker – stelle jedoch grundsätzlich eine erhebliche Sicherheits- und Umweltbedrohung dar.