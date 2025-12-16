Kiewer Geheimdienst: Russisches U-Boot gesprengt

Schon mehrfach gab es ukrainische Angriffe auf den Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Die russische Kriegsmarine bestätigt auch diesen, erklärt aber, er sei nicht erfolgreich gewesen. „Keines der Schiffe oder U-Boote der Schwarzmeerflotte, die in der Bucht des Marinestützpunktes Noworossijsk stationiert sind, oder ihre Besatzungen sind durch die Sabotageaktion zu Schaden gekommen, sie verrichten normal ihren Dienst“, sagte der Leiter des Pressedienstes der russischen Schwarzmeerflotte, Alexej Ruljow.