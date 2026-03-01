Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schwerer Schlag“

Belgien kaperte russischen Schattenflotten-Tanker

Außenpolitik
01.03.2026 14:21
Belgien hat mit Unterstützung von Frankreich einen Öltanker der russischen Schattenflotte ...
Belgien hat mit Unterstützung von Frankreich einen Öltanker der russischen Schattenflotte festgesetzt.(Bild: EPA/JORN URBAIN/BELGIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Belgien hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag einen Öltanker der russischen Schattenflotte geentert. Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. 

0 Kommentare

Der Tanker werde zum Hafen von Seebrügge eskortiert, wo er beschlagnahmt werde. Weitere Informationen nannte Francken zunächst nicht.

Der belgische Premierminister Bart de Wever gratulierte dem Militär unterdessen auf X zu „der erfolgreichen Operation in dieser Nacht“, ohne den Vorgang konkret zu benennen.

Er dankte Frankreich und fügte hinzu: „Belgien wird das internationale Seerecht und die Sicherheit seiner Hoheitsgewässer wahren.“

Macron: „Schwerer Schlag“ gegen Schattenflotte
Der französische Präsident Emmanuel Macron nannte die Festsetzung des Öltankers auf der Plattform X einen „schweren Schlag“ gegen die Schattenflotte.

„In der Nordsee haben unsere Hubschrauber der französischen Marine in der vergangenen Nacht zur Enterung eines unter internationalen Sanktionen stehenden Öltankers durch belgische Sicherheitskräfte beigetragen“, schrieb er. Die Europäer seien entschlossen, die Finanzierungsquellen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durch die konsequente Durchsetzung der Sanktionen zu unterbinden.

Zur Vermeidung von Sanktionen eingesetzt
Mit dem Begriff „Schattenflotte“ sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Frankreich schätzt die Größe der Flotte mittlerweile auf 1.000 bis 1.200 Schiffe, wovon 650 bis 700 mit Sanktionen belegt sind.

Lesen Sie auch:
Die „Progress“ war bereits unter zwei anderen Namen unterwegs – nun wich sie kurzerhand vom Kurs ...
Schiff außer Kontrolle
Tanker aus Schattenflotte driftet im Mittelmeer
23.01.2026
Bis zu 1400 Schiffe
Russlands Schattenflotte wächst und beunruhigt EU
20.10.2025

Die EU warnt schon länger davor, dass Schiffe der Schattenflotte als Plattform für den Start von Drohnen für Stör- oder Spionageangriffe genutzt werden können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.03.2026 14:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
412.280 mal gelesen
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
140.665 mal gelesen
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
97.730 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5257 mal kommentiert
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
2002 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1583 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Außenpolitik
„Schwerer Schlag“
Belgien kaperte russischen Schattenflotten-Tanker
Alle Infos hier LIVE!
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
Diskutieren Sie mit!
FPÖ klar vorne: War das zu erwarten?
Meinl-Reisinger:
Flächenbrand in Nahost: „Gewaltspirale muss enden“
„Krone“-Kommentar
Die SPÖ, der „stabile“ Faktor in der Regierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf