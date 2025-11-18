Vorteilswelt
Marke gefährdet?

Ritter Sport verklagt quadratischen Konkurrenten

Wirtschaft
18.11.2025 09:51
Ritter Sport fürchtet um sein Quadrat-Monopol.
Ritter Sport fürchtet um sein Quadrat-Monopol.(Bild: © Markus Mainka (www.markus-mainka.de) – stock.adobe.com)

Vor einigen Jahren hat der deutsche Schokoladenproduzent Ritter Sport einen Prozess gegen Milka gewonnen. Der Süßwaren-Konkurrent wollte ebenfalls quadratisch verpackte Produkte verkaufen. Nun sieht Ritter Sport sein Quadrat-Monopol erneut gefährdet.

Am Landgericht Stuttgart wird am heutigen Dienstag über eine Klage der Alfred Ritter GmbH & Co. KG gegen die Mannheimer Firma Wacker verhandelt. Letztere vertreibt nämlich einen Kakao-Hafer-Riegel, das „Monnemer Quadrat Bio“, dessen Verpackungsform ebenfalls quadratisch ist. Ritter Sport verlangt, dass der Verkauf des Produkts gestoppt und bereits ausgelieferte Waren wieder zurückgerufen wird.

Ritter Sport befürchtet „Markenkollision“
Wacker argumentiert, dass die Form des Riegels, der seit rund einem Jahr vertrieben wird, der Mannheimer Innenstadt, die in Quadraten angeordnet ist, nachempfunden worden sei. Zudem sei das „Monnemer Quadrat Bio“ kürzer und die Seitenlaschen der Verpackung etwas länger.

Dennoch sieht Ritter Sport eine „Markenkollision“, zudem irritiere auch der Begriff „Quadrat“ im Produktnamen. Auch der Einwand, dass es sich bei einem Haferriegel um etwas anderes als eine Schokolade handle, lässt man bei Ritter Sport nicht gelten.

