Ritter Sport verklagt quadratischen Konkurrenten

Am Landgericht Stuttgart wird am heutigen Dienstag über eine Klage der Alfred Ritter GmbH & Co. KG gegen die Mannheimer Firma Wacker verhandelt. Letztere vertreibt nämlich einen Kakao-Hafer-Riegel, das „Monnemer Quadrat Bio“, dessen Verpackungsform ebenfalls quadratisch ist. Ritter Sport verlangt, dass der Verkauf des Produkts gestoppt und bereits ausgelieferte Waren wieder zurückgerufen wird.