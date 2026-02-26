Preisroulette bei Milka sorgt für Ärger bei Kunden

1,99 Euro für eine Schokoladentafel – und wenig später derselbe Artikel um weniger als die Hälfte im Angebot. Was wie ein Ausreißer wirkt, hat anscheinend System: Die Preispolitik von Milka sorgt seit Monaten für Kopfschütteln bei den Kunden. Rabatte, Preissprünge und weniger Inhalt lassen viele ratlos zurück – und bringen mittlerweile auch Verbraucherschützer und Politik auf den Plan.