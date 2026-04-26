Unsere Zukunft für die Forschung begeistern

Viel zu viele Kinder und Jugendliche leben ihr Leben nicht in der Realität, sondern in den sozialen Medien und dem Internet. Anstatt selbst Dinge auszuprobieren, sehen sie sich lieber Videos an, wie andere es tun. Dabei ist es vor allem für Heranwachsende wichtig, die Welt mit all ihren Facetten selbst zu entdecken und herauszufinden, wie Grundlegendes funktioniert.