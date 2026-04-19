„Lauf, Forrest, lauf“ jetzt auch in Wien

Laufen geht immer. So das Motto von Mischa Pisanko (21). Er ist gebürtiger Weißrusse, kam mit seiner Oma nach Österreich und lebt mit einer Entwicklungsstörung und leichtem Autismus. Im Laufen hat der nunmehrige Special-Olympics-Athlet seine Passion gefunden. Geholfen hat Trainer Sebastian Koller. Er konnte ihn für den Sport begeistern. Mit Erfolg. Mehrere Halbmarathons haben die beiden schon miteinander bestritten. „Ich weiß gar nicht mehr, wie viele“, lacht Koller.