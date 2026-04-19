„Lauf, Forrest, lauf“ jetzt auch in Wien

Tausende Menschen liefen am Samstag für mehr Inklusion durch Wien. Darunter auch Mischa Pisanko (21). Für ihn etwas ganz Besonderes. In seinen Beinen steckt aber noch viel mehr.
Laufen geht immer. So das Motto von Mischa Pisanko (21). Er ist gebürtiger Weißrusse, kam mit seiner Oma nach Österreich und lebt mit einer Entwicklungsstörung und leichtem Autismus. Im Laufen hat der nunmehrige Special-Olympics-Athlet seine Passion gefunden. Geholfen hat Trainer Sebastian Koller. Er konnte ihn für den Sport begeistern. Mit Erfolg. Mehrere Halbmarathons haben die beiden schon miteinander bestritten. „Ich weiß gar nicht mehr, wie viele“, lacht Koller.
Großes Kino bei seinem Wettkampf in Berlin
Besonders in Erinnerung geblieben: der Bewerb bei den World Summer Games 2023. Mischa sei „mit Abstand der langsamste Läufer gewesen“, so Koller. Er lief unbeirrt weiter. Das Unternehmen Sky gab ihm in einem Beitrag dann den Namen „Forrest Gump“. Ähnlich wie in dem gleichnamigen Film aus den 90ern, in dem Forrest Gump (Tom Hanks) seine körperliche Beeinträchtigung überwindet, gab auch Mischa nicht auf.
Dieses Durchhaltevermögen bewundere Koller an seinem Schützling. Der „Coca Cola Inclusion Run“, so der volle Name, eröffnete am Samstag das Vienna City Marathon-Wochenende. Auch heuer war Mischa am Start und lief mit Tausenden für mehr Inklusion. Sein Highlight findet aber am heutigen Sonntag statt. Beim Halbmarathon will er seine Bestzeit laufen, sagt er. Wir halten unserem Wiener der Woche die Daumen.
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