Falstaff im Schwitzkasten deutschen Humors

Nun scheint es, als wäre der Neuling des österreichischen Sprachvirtuosen Ewald Palmetshofer quasi auf den Stil Karin Henkels geschrieben (die Zeiten, da sich der Regisseur dem Stück verpflichtete, sind ja vorerst ausgesetzt). Palmetshofer hat Shakespeares „Heinrich IV.“ überschrieben, und das mit Stil und Hintersinn. Zoten und schwülstige politische Erlösungsmanifeste, beide in massiv ordinärer und doch metrisch kunstvoller Sprache, werden in die Luft geworfen und formen sich dort zu etwas Schlüssigem: Dem Verfaulen des Autokraten König Heinz steht die Tragikomödie des proletarischen Falstaff gegenüber.