„Das war damals die einzig mögliche Reaktion“

Am Sonntag wird Stjepans Sohn Aron mit der Mannschaft wieder auf dem Feld stehen. Und es ist zu erwarten, dass BC Vienna auch dieses Spiel klar gewinnen wird. Wie man diesen Kader in der Superliga stoppen kann, bleibt ein Rätsel. Mit fairen Mitteln wird es wohl nicht möglich sein. Vom Titel will Stazic dennoch aktuell nichts wissen: „Ich habe schon zu viel erlebt. Wir schauen immer nur auf das nächste Spiel.“