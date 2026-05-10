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Stazic erinnert sich

„Das war damals die einzig mögliche Reaktion“

Sport
10.05.2026 09:30
Stjepan Stazic (re.) ist mittlerweile Funktionär, Sebastian Käferle spielt noch immer für ...
Stjepan Stazic (re.) ist mittlerweile Funktionär, Sebastian Käferle spielt noch immer für Oberwart.(Bild: GEPA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

BC Vienna kann am Sonntag mit dem zweiten von drei nötigen Siegen gegen Oberwart einen großen Schritt in Richtung Basketball-Finale machen. Stjepan Stazic, eine der prägenden Figuren des Klubs, hat seine ganz persönlichen Geschichten mit den Burgenländer. Bei einer davon warf er dem Gegner einen Ball ins Gesicht.

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„In meinem Alter und in meiner Funktion ist das ein wenig anders als früher, aber als Spieler war ich immer mit voller Emotion dabei.“ Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen. Von Stjepan Stazic. Einer der wohl schillerndsten Figuren, die der heimische Basketball hervorgebracht hat.

Gegen Oberwart erlebte Stazic die eine oder andere Sternstunde.
Gegen Oberwart erlebte Stazic die eine oder andere Sternstunde.(Bild: GEPA)

Gemeinsam mit seinem Bruder Petar führt er seit gut 20 Jahren BC Vienna. Am Sonntag geht man mit einer 1:0-Führung in der Best-of-5-Serie gegen Oberwart in das zweite Spiel des Superliga-Halbfinales. Die Wiener werden kaum aufzuhalten sein. Durch die klare Überlegenheit auf dem Feld steckt auch weniger Emotion im Duell, als das schon der Fall war.  

Oberwarts Drungilas (li.) war einer von Stazics „“Liebslingsgegnern“
Oberwarts Drungilas (li.) war einer von Stazics „“Liebslingsgegnern“(Bild: GEPA)

„Privat-Duell“ Stazic gegen Oberwart
Stjepan verbindet dabei auch mit Oberwart die eine oder andere Geschichte. „Laut Statistik habe ich achtmal gegen sie einen Buzzer-Beater geworfen“, entschied er beispielsweise das Cup-Semifinale 2013 mit einem Dreier zur Schlusssirene. Damals wurden die Wiener Meister. In Erinnerung geblieben ist aber wohl auch seine Aktion im Liga-Semifinale gegen Oberwart 2016, als er nach dem Spiel dem Oberwarter Adomas Drungilas den Ball ins Gesicht warf.

„Er hat damals in der Serie zwei Spieler von uns verletzt, mit Tiefschlägen in den Genitalbereich gearbeitet. Das war für mich als Spieler damals die einzig mögliche Reaktion, die ich zeigen konnte. Heute, als Funktionär, sehe ich solche Dinge natürlich anders. Ich als Spieler und als Funktionär sind zwei verschiedene Personen“, sieht er die Situation ein Jahrzehnt später ein wenig differenzierter.

Mit Aron (am Ball) steht bei BC Vienna inzwischen die nächste Stazic-Generation auf dem Feld.
Mit Aron (am Ball) steht bei BC Vienna inzwischen die nächste Stazic-Generation auf dem Feld.(Bild: GEPA)

Am Sonntag wird Stjepans Sohn Aron mit der Mannschaft wieder auf dem Feld stehen. Und es ist zu erwarten, dass BC Vienna auch dieses Spiel klar gewinnen wird. Wie man diesen Kader in der Superliga stoppen kann, bleibt ein Rätsel. Mit fairen Mitteln wird es wohl nicht möglich sein. Vom Titel will Stazic dennoch aktuell nichts wissen: „Ich habe schon zu viel erlebt. Wir schauen immer nur auf das nächste Spiel.“

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