Versicherungen für Bauern werden wohl ansteigen

Eine Erhöhung der Tarife müsse dabei noch nicht im nächsten Jahr passieren, aber langfristig müsse man davon ausgehen, erklärte der Versicherungsexperte. Aus Sicht der Versicherungen sei extreme Trockenheit im Vergleich zu anderen Risiken wie Hagel wirtschaftlich besonders belastend, da diese eine höhere Zahl an landwirtschaftlichen Betrieben treffe und damit großflächigeren Schaden anrichte.

Hagel finanziell besser kompensierbar

Das zeige sich besonders stark in der jetzigen Krise, die fast ganz Mitteleuropa im Griff habe, so Url. Hagel ziehe demgegenüber in der Regel zwar eine „Schneise der Verwüstung“ nach sich, der Einschlag erfolge aber punktueller und sei daher finanziell besser kompensierbar.