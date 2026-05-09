Ein Theaterstück verliert sich in Selbstreflexion

Der Abend entpuppt sich als wenig erhellendes Diskurstheater und hinterlässt mit seinen sehr langen drei Stunden das unbehagliche Gefühl, dass es gar keine Möglichkeit gibt, sich in Bezug auf den Umgang mit weniger privilegierten Gruppen überhaupt richtig zu verhalten. Das war wohl allen, die sich damit beschäftigt haben, schon davor klar. Es kann nur schief gehen. Das führt auch diese Produktion vor.