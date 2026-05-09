„Es ist spannend, wenn Drew verschwindet!“

Gerade in aufkeimenden Zeiten von Populismus stören sich leider die Leute vermehrt daran, wie es scheint.

Ich habe in letzter Zeit eher queere Geschichten wie „Hedwig“ oder „La Cage“ auf der Bühne erzählen dürfen, und es war immer so schön zu sehen, dass auch queere Teenager etwas davon hatten und zu uns gekommen sind am Ende der Show und sagten: Danke, dass ihr uns repräsentiert und nicht belächelt. Aber genauso haben wir danach die, sagen wir mal, konservativen 80-Jährigen gesehen, die am Ende der Show Händchen halten und sagen: Mah, war das schön. Es beweist, dass wir noch nicht alles verloren haben und man tief im Inneren doch versteht, dass Liebe Liebe ist, und Menschen Menschen sind.