Trotz Erfolgen: Dunkle Wolken über dem Burgtheater

In der Brust von Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann schlagen zwei Herzen – ein höchst erfreutes und ein zutiefst besorgtes. Mit der aktuellen Spielzeit ist der Burg-Chef zufrieden: Künstlerisch sei da vieles aufgegangen, so Bachmann. Dazu hofft das Theater, die „magische Grenze“ von 400.000 Besuchern nach Langem wieder zu knacken. Auch die kommende Saison mit 23 Premieren und 56 Wiederaufnahmen in den vier Spielstätten erfreut den Theater-Direktor als „großer, bunter Querschnitt“. Stars wie Stefanie Reinsperger und Joachim Meyerhoff sind wieder zu sehen, Regie-Größen wie Frank Castorf und Barbara Frey erarbeiten Neues.