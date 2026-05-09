In diesem Beisl frönt man der Balkan-Nostalgie

Vor der Pause sieht man eine durchaus ausdifferenzierte, wenn auch etwas vorhersehbare Komödie über die Wandlung des Beisls und ihrer Bewohner: Sebastian Schindegger stolpert als Bane auf sehr sympatische Weise durch das Leben und sieht im neuen Kulturzentrum vor allem einen finanziell notwendigen Schritt. Anke Stendigk als seine Frau Jana wehrt sich genau dagegen mit unterhaltsamer Vehemenz – bis sie in der geisterhaften Begegnung mit dem Volkskundler Milic (Franz Solar) eine Art folkloristisches Erweckungserlebnis hat. Dieses befeuert Tim Breyvogel als Stammgast Dzemo, der sich als Musikmanager geriert und eine vierköpfige Band ins Haus holt. An der moralischen Sturheit von Jana hingegen arbeiten sich Luiza Monteiro als deren lesbische Tochter Anica und Luisa Schwab als ihre Freundin Milli eher erfolglos ab. Und die rechtschaffenen Stanko (Željko Marović) und Martha (Sarah Sophia Meyer) sorgen nicht nur für die bürokratische Abwicklung der Beisl-Wandlung, sondern locken auch einen skurrilen Musikprofessor (Sandy Lopičić) an.